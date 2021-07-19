Российские фермеры предупредили о резком снижении урожая

Заморозка цен на удобрения на максимальных уровнях за последние два года приведет к тому, что осенью фермеры не смогут закупить их под сев озимых в достаточном количестве. Уже в 2022 году урожайность в России резко снизится. Об этом, комментируя решение правительства, предупредили представители сельхозпредприятий, передают «Ведомости».

Власти договорились с производителями удобрений 16 июля. В сделке участвовали и крупнейшие холдинги, в том числе «Фосагро», «Еврохим», «Акрон», «Уралхим», «Уралкалий». В качестве ориентира был взят июльский уровень цен. Кроме того, вице-премьер Виктория Абрамченко анонсировала пятипроцентную скидку, на которую могут рассчитывать фермеры.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

Параметры фиксации цен профильные министерства и сельхозпроизводители должны согласовать на этой неделе. При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский полагает, что в нынешнем виде документ станет ударом по аграриям.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко подтвердил, что фермерам, скорее всего, не хватит средств на минеральные удобрения, а значит, будущий урожай снизится на 20-30 процентов. По его данным, азотно-фосфорные удобрения стали вдвое дороже, чем год назад, достигнув уровня 60 тысяч рублей за тонну.

Источник в зерновом трейдере подтвердил, что цены на удобрения в июле находятся на двухлетнем максимуме. Еще весной прорабатывался вариант фиксации стоимости удобрений на уровне 2019 года плюс инфляция, о нынешней формуле никто не говорил. При этом денег у аграриев нет — после введения пошлин на экспорт зерна рентабельность бизнеса упала.

Председатель совета директоров сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко не исключил, что мировые цены на удобрения могут пойти вниз, но для российских компаний в случае такого соглашения они сохранятся на максимуме.

Между тем хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном росте цен на продукцию на 7-12 процентов уже с августа. Причиной они назвали удорожание сырья. В Минсельхозе заявили, что не видят основания для роста цен.