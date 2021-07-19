Россиян успокоили по поводу роста цен на хлеб

В Минсельхозе успокоили россиян по поводу возможного роста цен на хлеб. В пресс-службе ведомства сказали, что для существенного повышения стоимости нет оснований: власти поддерживают производителей, а стоимость сырья снижается. Об этом сообщает РБК.

«За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6 процента, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9 процента, что сопоставимо с уровнем инфляции», — прокомментировали в министерстве. По данным Минсельхоза, с начала года стоимость пшеничной муки стала меньше на 4,6 процента, а цена пшеницы четвертого класса снизилась на 7,2 процента.

Так в министерстве отреагировали на публикацию в газете «Коммерсантъ». Издание сообщило, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном подорожании продукции на 7-12 процентов с августа из-за роста стоимости сырья. Рост цен объясняется подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. Так, маргарин вырос в цене на 38 процентов, упаковочный материал — на 26 процентов, сахар — на 9 процентов. А упаковка в некоторых случаях подрожала на рекордные 40 процентов.

Ранее стало известно, что в России стремительно подорожали бананы. В июне 2021 года стоимость этого продукта составила 84,1 рубля, это максимальное значение как минимум с 2013 года. Резкое подорожание эксперты в основном связывают с курсом рубля.