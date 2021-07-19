Россиян предупредили о возможном подорожании хлеба

Хлебозаводы предупредили ритейлеров о возможном подорожании продукции на 7-12 процентов с августа из-за роста стоимости сырья, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, рост цен объясняется подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. Так, маргарин вырос в цене на 38 процентов, упаковочный материал — на 26 процентов, сахар — на 9 процентов. В некоторых случаях упаковка подрожала на рекордные 40 процентов, заявил гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов.

При этом в Минсельхозе утверждают, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне». Там заявили россиянам, что за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6 процента, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9 процента. Также министерство не ждет «существенного повышения цен в дальнейшем», поскольку сырье, по данным чиновников, напротив, дешевеет.

Кроме того, для сдерживания роста цен на хлеб в конце 2020 года правительство утвердило правила предоставления субсидий компаниям отрасли из расчета два рубля за один килограмм хлеба. Однако, по словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, размер господдержки не компенсирует полностью рост цен на сырье.

Ранее сообщалось, что в России стремительно подорожали бананы. В июне 2021 года стоимость этого продукта составила 84,1 рубля: это максимальное значение как минимум с 2013 года. Резкое подорожание эксперты, в основном, связывают с курсом рубля.