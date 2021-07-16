В России стремительно подорожали бананы

В России цены на бананы достигли уровня 2016 году и обновили пятилетний максимум, свидетельствуют данные Росстата, которые приводит РБК. Причиной стремительного подорожания эксперты считают сложности с логистикой, наценки посредников и ослабление рубля.

В июне 2021 года стоимость этого продукта составила 84,1 рубля, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный максимум фиксировался в марте 2015 года, тогда килограмм стоил 96,2 рубля.

Россия завозит все бананы из Южной Америки, 96 процентов — из Эквадора. В этом году из-за неблагоприятных погодных условий урожай в этой стране сократился на 40 процентов, после чего выросли оптовые цены и возник дефицит поставок. Кроме того, у экспортеров есть трудности с отправкой контейнеров, например, заторы в портах.

В основном подорожание эксперты связывают с курсом рубля. Кроме того, на стоимость влияет пандемия коронавируса, дополнительные затраты импортеры несут из-за соблюдения повышенных санитарных мер.

Ранее стало известно, что в России ускорился рост цен на ряд продуктов. Так, за последнюю неделю цены на капусту выросли на 4,2 процента, морковь — на 1,9 процента, яблоки — на 0,2 процента. С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80,42 процента, капуста — на 88,69 процента, лук — на 35,01 процента. Морковь с начала года выросла в цене на 151,89 процента, яблоки — на 8,13 процента, огурцы подешевели на 39,57 процента, помидоры — на 24,67 процента.

