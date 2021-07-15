Россия начала закупать сахар за рубежом

Минсельхоз России сообщил о начале закупок сахара за рубежом. По состоянию на 9 июля из Алжира, Марокко, ОАЭ, Бразилии, Германии и ряда других стран было поставлено 37,4 тысячи тонн, пишет «Российская газета».

В ведомстве указывают, что на фоне мер поддержки сахарной отрасли импорт сахара без пошлин увеличит предложение на российском рынке, а значит, поспособствует снижению цен и обеспечит промышленных потребителей необходимым сырьем.

Импортная пошлина на белый сахар из стран за пределами ЕАЭС составляла 340 долларов за тонну. С 15 мая по 30 сентября ее действие отменили. Максимальный объем, который можно ввести в новом таможенном режиме, составляет 350 тысяч тонн.

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Ввозить сахар разрешили государственной «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). В ней не ответили на запросы, по какой цене и кто именно закупил импортный сахар.

Отменять пошлины пришлось из-за сокращения посадочных площадей под свеклу в прошлом году и плохой погоды. Производство сахара снизилось более чем на 20 процентов, что обеспечило нехватку продукта и резкий рост цен.

Из-за этой ситуации правительство в декабре прошлого года заморозило цены на продукт на уровне 36 рублей за килограмм в опте и 45 рублей в рознице. Предполагалось, что такие меры будут действовать только до 1 июня 2021 года, но в связи с тем, что ситуация не улучшилась, их решили продлить.

Эксперты отмечают, что импорт сахара на цены и обеспеченность продуктом повлиять не может. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что привозной продукт явно стоит дороже, чем отечественный, а кроме того, российского сахара стране хватит до начала следующего сезона.

В то же время он признает, что пока нет ясности с урожаем нынешнего года. Если он опять окажется хуже ожиданий, то механизма сдерживания цен может быть недостаточно.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз предложил начать государственные интервенции в отношении сахара, то есть создать стабилизационный фонд, позволяющий уменьшить скачи цен на продукт. В настоящее время такой механизм действует в отношении зерна.