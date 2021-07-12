Бороться с ростом цен на сахар в России решили по-новому

Минсельхоз вынес на обсуждение проект постановления правительства о начале действия механизма госинтервенций на сахар. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Если его одобрят, решение станет новым способом борьбы с ростом цен на продукт. В настоящее время интервенции применяют только в отношении зерна, с их помощью государство пытается сгладить ценовые колебания.

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Механизм действует таким образом — в период низких цен государство закупает продукт и тем самым увеличивает спрос, а значит, способствует росту его стоимости. Когда продукта мало и он дорожает, товары из запасов выбрасывают на рынок.

Одновременно в проекте говорится и об изменениях интервенций в отношении зерна. В нынешнем виде продажи из госфонда проводятся в случае, когда цены выросли выше максимальных расчетных. Предлагается начинать продажи в случае, когда рост цен превысил 10 и более процентов по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды в последние три года.

На Минсельхоз будет возложена обязанность решать, кому именно продавать сырье из госфондов. В отношении зерна сотрудничать хотят с мукомольными предприятиями и хлебопекарнями, а в отношении сахара — с торговлей.

Для поддержки производителей муки ведомство хочет создать неснижаемый запас зерна в размере трех миллионов тонн, то есть потребность на два-три месяца. Для сахара такой запас должен составить 250 тысяч тонн. Закупки собираются производить в 2022-2023 годах, если будут благоприятные рыночные условия и соответствующее решение правительства.

Ранее сообщалось, что в преддверии рекордного урожая подсолнечника в России начали снижаться оптовые цены на подсолнечное масло. При этом на мировом рынке падение цен заметнее.