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Россиянам назвали срок снижения цен на «борщевой набор»

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Минэкономразвития россиянам назвали сроки, когда подешевеет картофель и овощи, входящие в «борщевой набор». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Сейчас, указали в ведомстве, продукты в основном импортные, а запасы внутри страны снижаются. Однако со сбором урожая ситуация должна будет измениться, и цены пойдут вниз. «В отдельных регионах РФ сельхозпроизводители уже приступили к уборке картофеля, основные объемы будут собраны в июле-августе. Таким образом, основные ингредиенты "борщевого набора" сегодня импортируются. Снижение цен на них ожидается в конце июля — августе», — говорится в сообщении.

В конце июня президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, объяснил рост цен на продукты. Он ответил женщине, которая поинтересовалась, почему отечественная морковь сейчас стоит дороже, чем импортные бананы.

Рост цен на продовольствие — мировая тенденция, и так происходит везде, подчеркнул он. «У нас самый большой рост [цен] на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар — 41 процент — и подсолнечное масло», — указал глава государства. Путин напомнил, что правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен.

Вскоре после этого Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин объяснил, почему эквадорские бананы стоят дешевле, чем отечественная морковь. По его мнению, причина высоких цен на отечественные овощи заключается в том, что последние три года их закупочная цена была ниже себестоимости. В этой связи работникам аграрного комплекса пришлось снизить объемы производства этих культур.

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