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Путин назвал условие окончания пандемии коронавируса

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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин назвал условие окончания пандемии коронавируса. Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии, трансляцию которой на YouTube ведет Первый канал.

«Ковид сам по себе не уйдет, прививаться надо», — сказал Путин в ответ на пожелание ведущей программы Наили Аскер-заде о том, чтобы заболевание «наконец ушло из нашей жизни».

Журналистка добавила: «Если президент выбрал [вакцину] «Спутник V», как мы можем что-то другое выбирать». На это глава государства ответил, что все российские препараты от коронавируса «абсолютно безвредны».

Ранее Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

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