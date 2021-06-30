Путин привился «Спутником V»

Президент России Владимир Путин рассказал, что привился российской вакциной «Спутник V». Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию мероприятия ведет Первый канал на YouTube.

«Первые часы ничего не чувствовал, часа через четыре появилась чувствительность в месте укола. После второго укола температура 37,2. Лег спать, проснулся — 36,6», — отметил глава государства.

Президент объяснил, что прежде не раскрывал препарат, которым привился от коронавируса, так как не хотел «создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой». Он также подчеркнул, что не видит смысла выкладывать в сеть видео своей вакцинации.

«А если б делали не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?» — задался вопросом Путин.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря 2020 года, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.