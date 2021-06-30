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Путин высказался против обязательной вакцинации в России

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии высказался против обязательной вакцинации в России. Трансляцию мероприятия ведет Первый канал на YouTube.

Глава государства отметил, что и раньше был против обязательной вакцинации против коронавируса.

При этом он напомнил, что в рамках закона руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. «Это в рамках закона еще 1998 года, никакой неразберихи здесь нет», — сказал Путин.

Ранее в ряде российских регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В частности, вакцинацию должны пройти работники торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения.

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