Путин высказался против обязательной вакцинации в России

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии высказался против обязательной вакцинации в России. Трансляцию мероприятия ведет Первый канал на YouTube.

Глава государства отметил, что и раньше был против обязательной вакцинации против коронавируса.

При этом он напомнил, что в рамках закона руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. «Это в рамках закона еще 1998 года, никакой неразберихи здесь нет», — сказал Путин.

Ранее в ряде российских регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В частности, вакцинацию должны пройти работники торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения.