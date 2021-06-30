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В России выявили 21 042 новых случая коронавируса

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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 21 042 новых случая коронавируса. Общее число заражений составило 5 514 599. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

21 042
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Накануне было выявлено 20 616 заражений. Темп прироста составил 0,38 процента.

Больше всего заражений выявлено в Москве (5823 случая), Московской области (2583 случая) и Санкт-Петербурге (1503 случая). Меньше всего — в Магаданской области (15 случаев), Ненецком (6 случаев) и Чукотском (6 случаев) автономных округах.

За сутки в стране умерли 669 человек, с начала пандемии число летальных исходов составило 135 214.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 356, общий — 5 000 393.

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