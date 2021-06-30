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Большинство привитых россиян захотели повторно вакцинироваться от коронавируса

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Большинство россиян, сделавших прививку от коронавируса, захотели последовать рекомендациям Минздрава и повторно вакцинироваться спустя полгода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Superjob.

Сделать повторную прививку готовы 78 процентов опрошенных, при этом об однозначном решении пойти на повторную вакцинацию заявили 43 процента.

Не оценили идею повторной прививки 22 процента респондентов, шесть процентов точно не будут повторно вакцинироваться.

Всего в исследовании приняли участие 1600 респондентов, которые сделали прививку от коронавируса в 371 населенном пункте во всех федеральных округах.

Ранее директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы «Сколково» Марина Велданова оценила идею повторной вакцинации от COVID-19 раз в полгода. По ее словам, риск того, что после второй вакцинации организм может быть «перегружен» из-за наличия антител, теоретически маловероятен. Она объяснила, что через полгода уровень антител существенно снижается. При этом люди в жизни постоянно оказываются под воздействием различных агентов, на которые появляется реакция иммунитета, а человек чаще всего этого даже не замечает.

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