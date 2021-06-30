В ВОЗ оценили введение в Москве QR-кодов для посещения ресторанов

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению представителя ВОЗ, одна введенная мера не может решить ситуацию, нужен комплексный подход. «Одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», — предупредила Вуйнович.

Она добавила, что текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования мер общественного здравоохранения в сочетании с доступной вакцинацией.

Ранее Вуйнович заявила, что результат теста на антитела не должен влиять на принятие решения о вакцинации от коронавируса. По ее словам, сделанный в коммерческой лаборатории тест не способен точно определить, имеются ли в организме нейтрализующие антитела, которые могут остановить вирус.

С 28 июня в Москве начали действовать новые ограничения по коронавирусу. Теперь посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.