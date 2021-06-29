Стало известно число вакцинированных от коронавируса в Европе

Около 41 процента взрослого населения Европы уже сделало прививку от коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экономическом форуме в Брюсселе, ее слова передает РИА Новости.

Фон дер Ляйен отметила, что более 60 процентов европейских граждан получили первую дозу препарата от COVID-19. Ожидается, что число вакцинированных людей продолжит расти.

Ранее стало известно, что в России полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции 11,5 процента граждан. Темпы вакцинации в стране остаются низкими. Президент Российской академии наук призвал россиян активнее вакцинироваться, чтобы достичь коллективного иммунитета.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили необходимость вакцинации от COVID-19 после теста на антитела. По словам представителя организации в России Мелиты Вуйнович, тест, сделанный в коммерческой лаборатории, не способен точно определить, имеются ли в организме нейтрализующие антитела, которые могут остановить вирус.