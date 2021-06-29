В ВОЗ оценили необходимость вакцинации от COVID-19 после теста на антитела

Результат теста на антитела не должен влиять на принятие решения о вакцинации от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает РБК.

По ее словам, тест, сделанный в коммерческой лаборатории, не способен точно определить, имеются ли в организме нейтрализующие антитела, которые могут остановить вирус. «Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий», — добавила Вуйнович.

Официальный представитель ВОЗ в России также заявила, что тестирование на антитела предназначается для научных целей, а не для принятия решения о вакцинации. Оно помогает ученым определить масштабы произошедшей вспышки коронавируса и дают наиболее полную картину об инфицировании COVID-19.

Ранее ВОЗ рекомендовала прививаться от коронавируса при любом уровне антител. Как отметила Вуйнович, человечество способно остановить пандемию COVID-19 в 2021 году, но для этого потребуются усилия всех людей, а не только официальных лиц.

Официальный представитель ВОЗ в России также предупредила россиян о возможности заразиться индийским штаммом коронавируса на открытом воздухе. Мелита Вуйнович отметила, что в начале пандемии для заражения нужно было «почти полчаса разговаривать лицом к лицу», а сейчас достаточно просто пройти рядом с человеком на улице без маски.