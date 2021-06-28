В Москве QR-коды получили узнавшие о COVID-19 после теста на антитела

В Москве QR-коды получили горожане, которые узнали о заболевании COVID-19 после теста на антитела. Об этом сообщает оперштаб столицы в Telegram-канале.

Кроме того, цифровые сертификаты были сгенерированы жителям, приносившим в поликлинику документы из других больниц и регионов с подтвержденным коронавирусом, а также пациентам, у которых при отрицательном ПЦР диагностировали пневмонию в КТ-центрах.

Всего за три дня QR-коды получили 2,5 миллиона жителей столицы. Уточняется, что 19 тысяч обращений поступило в техподдержку портала mos.ru из-за сложностей с получением кода, из них 9 тысяч связаны с поиском цифрового сертификата после вакцинации, и почти 10 тысяч — по итогам заболевания в течение последних 6 месяцев.

С понедельника, 28 июня, в Москве начали действовать новые ограничения по COVID-19. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. Горожане могут получить его после прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.

QR-код не нужен несовершеннолетним, если они пришли с родителями. Также в рестораны будут пускать людей, сдавших ПЦР-тест и получивших отрицательный результат, но действовать он будет только три дня.