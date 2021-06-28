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Москвичи устремились на ПЦР-тестирование вместо вакцинации

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Жители Москвы не могут записаться на бесплатное ПЦР-тестирование в поликлиники столицы из-за полной записи, но на вакцинацию от COVID-19 мест много. Об этом сообщает РИА Новости.

В четвертом филиале городской поликлиники номер 66 нет доступного времени для записи на ПЦР-тест. «К сожалению, ни у одного из врачей выбранной специализации нет доступного времени для записи. Пожалуйста, попробуйте воспользоваться сервисом позже», — говорится в сообщении при попытке записаться на тестирование. Также нет окон для записи на ПЦР-тест в городской поликлинике номер 68.

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