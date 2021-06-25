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В Москве ввели дистанционку для сотрудников без прививки от COVID-19

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве ввели дистанционку для сотрудников, которые не сделали прививку от COVID-19. Соответствующий указ опубликован на портале mos.ru.

В документе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным, говорится, что требование об обязательном переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленку возобновляется с 28 июня.

Также на дистанционку в обязательном порядке переведут всех работников старше 65 лет. Уточняется, что полностью привитых работников не учитывают при расчете 30 процентов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бессмысленно давать какие-либо прогнозы по длительности мер ограничения в России. По его словам, все предположения могут оказаться неточными.

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