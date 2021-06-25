Минздрав разрешил прививать беременных «Спутником V»

Российским препаратом от коронавируса «Спутник V» разрешили прививать беременных. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, такое решение приняли в связи с положительными результатами клинических исследований и безопасностью вакцины.

Ранее главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил возможность бесплодия после вакцинации от COVID-19. Он отметил, что слухи о негативном влиянии вакцины на репродуктивное здоровье являются спекуляциями.