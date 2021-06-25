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Минздрав разрешил прививать беременных «Спутником V»

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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Российским препаратом от коронавируса «Спутник V» разрешили прививать беременных. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, такое решение приняли в связи с положительными результатами клинических исследований и безопасностью вакцины.

Ранее главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил возможность бесплодия после вакцинации от COVID-19. Он отметил, что слухи о негативном влиянии вакцины на репродуктивное здоровье являются спекуляциями.

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