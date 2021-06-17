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Проценко оценил возможность бесплодия после вакцинации

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил возможность бесплодия после вакцинации от COVID-19 и назвал спекуляциями слухи о негативном влиянии вакцины на репродуктивное здоровье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямой эфир врача в Instagram.

Медик высказал недоумение по поводу того, откуда взялось такое мнение и пояснил, что вакцина от коронавируса разработаны на основе технологий, которые уже применялись, при этом негативно на человеке они не сказываются. Он добавил, что нет данных, подтверждающих такое мнение.

«Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия», — сказал Проценко

Ранее Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом. По его словам, статистика госпитализаций привитых пациентов ведется с 30 декабря, когда был зафиксирован первый подобный случай. За все это время в больницу попали 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации. По словам врача, большинство из них успели получить только одну долю вакцины.

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