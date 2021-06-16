Россия
 
Последние новости
В Кремле оценили встречу Путина и Байдена
В МИД назвали важный итог саммита Путина и Байдена
Испания потратит деньги ЕС на конкуренцию с Илоном Маском
Разрешена загадка возникновения гигантских космических взрывов
Россия начала развиваться быстрее Запада и Китая
Кадыров рассказал о перспективе введения жестких ограничительных мер в Чечне
Байден заявил о наступлении в мире переломного момента
Зеленский ответил на вопрос о Путине на русском языке
Байден начал говорить о Путине с фразы «президент Тра…»
Новости партнеров
Прослушать новость

Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный врач московской клинической больницы №40 Денис Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом в беседе с публицистом Александром Цыпкиным в Instagram, передает РИА Новости.

Как рассказал Проценко, статистика госпитализаций привитых пациентов ведется с 30 декабря, когда был зафиксирован первый подобный случай. За все это время в больницу попали 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации. По словам врача, большинство из них успели получить только одну долю вакцины.

Проценко добавил, что на данный момент в Коммунарке пролечили около 23,3 тысячи пациентов.

В этой же беседе Проценко назвал возможную долю привитых пациентов, у которых после вакцинации могут не выработаться антитела. По оценке врача, ️после прохождения вакцинации от коронавируса такое может произойти у 8-10 процентов граждан.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Проценко назвал возможную долю привитых от коронавируса пациентов без антител
Проценко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19
Проценко заявил о рекордном количестве пациентов с коронавирусом на ИВЛ