Главный врач московской клинической больницы №40 Денис Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом в беседе с публицистом Александром Цыпкиным в Instagram, передает РИА Новости.

Как рассказал Проценко, статистика госпитализаций привитых пациентов ведется с 30 декабря, когда был зафиксирован первый подобный случай. За все это время в больницу попали 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации. По словам врача, большинство из них успели получить только одну долю вакцины.

Проценко добавил, что на данный момент в Коммунарке пролечили около 23,3 тысячи пациентов.

В этой же беседе Проценко назвал возможную долю привитых пациентов, у которых после вакцинации могут не выработаться антитела. По оценке врача, ️после прохождения вакцинации от коронавируса такое может произойти у 8-10 процентов граждан.