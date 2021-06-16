Проценко назвал возможную долю привитых от коронавируса пациентов без антител

Главный врач московской клинической больницы №40 Проценко назвал долю привитых пациентов, у которых после вакцинации могут не выработаться антитела. Об этом он заявил в беседе с публицистом Александром Цыпкиным в Instagram, передает «Интерфакс».

По оценке врача, ️после прохождения вакцинации от коронавируса такое может произойти у 8-10 процентов граждан. «Это те цифры, которые дают нам исследования», — пояснил он. При этом Проценко подчеркнул, что у 90 процентов привитых россиян антитела вырабатываются, и назвал такой результат «хорошей цифрой».

Ранее Проценко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19. По его словам, таким россиянам стоит делать прививку спустя девять месяцев после болезни.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 14 185 случаев коронавируса, в Москве — 6805 заражений. За все время с начала пандемии в стране выявили 5 236 593 случая инфицирования.