Проценко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19

Главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко назвал сроки вакцинации для россиян, перенесших COVID-19. Таким россиянам стоит делать прививку спустя девять месяцев после болезни, заявил медик в эфире программы «Антонимы» на RT. Передача доступна на YouTube.

Проценко объяснил, что точной уверенности в сроках вакцинации для перенесших коронавирусом нет. Однако за время пандемии выяснилось, что этот период составляет минимум девять месяцев: именно столько сохраняется приобретенный после болезни иммунитет.

Врач допустил, что срок вакцинации после COVID-19 может увеличиться до года после болезни. «Мы пока не понимаем, насколько длительный будет иммунный ответ после вакцинации, а не после болезни, поэтому вокруг этих девяти месяцев сейчас крутится», — подчеркнул Проценко. Медик добавил, что в ближайшие полгода появятся данные об иммунном ответе на вакцину от первых добровольцев.

В той же программе Проценко заявил о рекордном количестве пациентов с коронавирусом на ИВЛ. Из 1447 человек, проходящих лечение в больнице №40, в реанимации находятся 407, 110 подключены к ИВЛ. Врач подчеркнул, что из-за мутации вируса в Коммунарку сейчас поступает больше человек, чем в предыдущие «пиковые дни».

За прошедшие сутки в России зафиксировали 14 185 случаев коронавируса, в Москве — 6805 заражений. За все время с начала пандемии в стране выявили 5 236 593 случая инфицирования.