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Инкубационный период COVID-19 сократился

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Клиническая картина сильно не поменялась, но видим, что появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса», — сказал медик. При этом он не стал комментировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом COVID-19.

В том же интервью Проценко заявил, что остановить пандемию COVID-19 может только обязательная вакцинация населения. Также, по его мнению, причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве могло стать «фееричное» отношение граждан к маскам, несоблюдение социальной дистанции и общая расслабленность.

За последние сутки в России выявили 14 185 случаев коронавируса, в Москве — 6805 заражений. За все время с начала пандемии в стране выявлено 5 236 593 случая инфицирования.

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