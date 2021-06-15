Проценко назвал единственный способ победить пандемию COVID-19

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал единственный способ победить пандемию коронавируса в нынешних условиях. Об этом он заявил в интервью RT.

По мнению медика, остановить пандемию COVID-19 может только обязательная вакцинация населения. «И вопрос: "Как она должна регулироваться?" — вот, наверное, самый главный вопрос», — сказал он.

Проценко также отметил, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве могло стать «фееричное» отношение граждан к маскам, несоблюдение социальной дистанции и общая расслабленность. «Наверное, люди, правда, за год устали», — подчеркнул врач.

Как признался Проценко, он не очень оптимистично смотрит на сложившуюся ситуацию, поскольку у врачей уже есть понимание, что рост заболеваемости вскоре докатится и до регионов.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что причиной резкого роста заболеваемости COVID-19 в России мог стать так называемый московский штамм. По его словам, высокая смертность связана с неэффективностью старых схем лечения у зараженных новым штаммом.

За последние сутки в России выявили 14 185 случаев коронавируса, в Москве — 6805 заражений. За все время с начала пандемии в стране выявлено 5 236 593 случая инфицирования.