В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса

В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил официальный представитель президента страны Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 15 июня, Telegram-канал «Пул N3».

«Мы должны быть все недовольны темпами вакцинации. Это единственная возможность остановить пандемию. Другого способа нет», — сказал он.

Он добавил, что делать прививку или нет — это вопрос сознательности. Песков при этом подчеркнул, что вакцинация носит добровольный характер.

Ранее 15 июня сообщалось, что в России за последние сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 236 593.