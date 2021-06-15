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В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил официальный представитель президента страны Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 15 июня, Telegram-канал «Пул N3».

«Мы должны быть все недовольны темпами вакцинации. Это единственная возможность остановить пандемию. Другого способа нет», — сказал он.

Он добавил, что делать прививку или нет — это вопрос сознательности. Песков при этом подчеркнул, что вакцинация носит добровольный характер.

Ранее 15 июня сообщалось, что в России за последние сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 236 593.

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