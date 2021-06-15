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Песков объяснил отсутствие у него прививки от коронавируса

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после перенесенной болезни имеет большое количество антител к коронавирусу. Так он объяснил отсутствие у него прививки от COVID-19, передает РИА Новости.

Он добавил, что у него есть Т-клеточный иммунитет.

Пресс-секретарь президента России также заявил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса. По его словам, это — единственная возможность остановить пандемию. При этом Песков подчеркнул, что вакцинация носит добровольный характер, и решение о прививке зависит от сознательности человека.

Песков заразился коронавирусом в мае 2020 года. В июне он рассказал, что у него выработались антитела после болезни.

В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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