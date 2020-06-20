Песков выработал антитела к коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший коронавирусной инфекцией, сообщил, что выработал антитела к коронавирусу. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Пескова, он вернулся к обычной жизни и уже забыл, что лежал в больнице. «С точки зрения здоровья уже все прекрасно, более того, уже есть антитела», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также признался, что чувствует себя гораздо более защищенным, соблюдая масочно-перчаточный режим в общественных местах.

Коронавирусной инфекцией ранее переболели многие высокопоставленные российские чиновники и известные политики, в частности премьер-министр Михаил Мишустин, несколько федеральных министров и депутатов Госдумы. Президент Путин отмечал в середине мая, что переболевшие члены правительства восстанавливаются и приступают к работе.

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