Навка рассказала о состоянии Пескова

Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом мужа, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Она отметила, что ситуация с коронавирусом у ее мужа «немного посложнее», чем у нее. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте во вторник, 12 мая.

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По словам спортсменки, их с мужем госпитализировали. Сама она идет на поправку и не жалуется ни на кашель, ни на температуру. «Даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть», — отметила Навка. Она добавила, что из симптомов коронавируса у нее наблюдается только отсутствие обоняния.

«У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо», — заверила фигуристка. Она также рассказала, что у Пескова до госпитализации несколько дней была небольшая температура.

О заражении Пескова коронавирусом стало известно ранее, 12 мая. Подтвердив информацию о своем заражении, пресс-секретарь российского лидера отметил, что последний раз контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад. Официальный представитель Кремля стал четвертым высокопоставленным чиновником с положительным тестом на COVID-19. Ранее о заражении сообщил глава правительства Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

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