Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о последней встрече с Путиным

Заразившийся коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последней встрече с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом Последний раз пресс-секретарь президента встречался с Путиным апреле

По словам представителя Кремля, очно он контактировал с Путиным больше месяца назад.

Песков стал четвертым высокопоставленным чиновником с положительным тестом на коронавирус. Сейчас он госпитализирован. Ранее о заражении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также глава министерства культуры Ольга Любимова.

Сообщалось, что последний раз на публике представитель Кремля появлялся 30 апреля на совещании у главы государства Владимира Путина.

Коронавирусом также заразился ряд российских политиков. Среди них — депутат Госдумы Леонид Калашников и его коллега Дмитрий Новиков.

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