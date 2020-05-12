Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о последней встрече с Путиным

Заразившийся коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последней встрече с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, очно он контактировал с Путиным больше месяца назад.
Песков стал четвертым высокопоставленным чиновником с положительным тестом на коронавирус. Сейчас он госпитализирован. Ранее о заражении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также глава министерства культуры Ольга Любимова.
Сообщалось, что последний раз на публике представитель Кремля появлялся 30 апреля на совещании у главы государства Владимира Путина.
Коронавирусом также заразился ряд российских политиков. Среди них — депутат Госдумы Леонид Калашников и его коллега Дмитрий Новиков.