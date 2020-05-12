Названа дата последнего публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова

Последний раз пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у главы государства Владимира Путина. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram-канале.
При этом не уточняется, контактировал ли представитель Кремля с президентом.
Ранее Песков сообщил, что заразился коронавирусом и был госпитализирован.
На совещании с президентом 30 апреля о своем положительном тесте на коронавирус объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Затем о заражении сообщили глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.
В России, по последним данным, заражены коронавирусом 232 243 человека; 43 512 пациентов выздоровели, 2116 человек умерли.
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