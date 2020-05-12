Навка рассказала о «принесшем с работы» коронавирус Пескове

Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, предположила, что ее муж заразился новым коронавирусом на работе. Ее цитирует издание Daily Storm во вторник, 12 мая.

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По ее словам, с начала действия ограничительных мер вся семья соблюдала изоляцию, и только Песков ходил на работу. «В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — сказала она.

Ранее во вторник стало известно о госпитализации Пескова и его супруги. Подтвердив информацию о своем заражении, пресс-секретарь российского лидера отметил, что последний раз контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад.

Как уточнила Татьяна Навка, они с мужем находятся в больнице, чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи.

Песков стал четвертым высокопоставленным чиновником с положительным тестом на коронавирус. Ранее о заражении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также глава министерства культуры Ольга Любимова.

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