Собянин заявил о взрывном росте числа больных COVID-19

В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

По его словам, поступление тяжелобольных пациентов с коронавирусом в больницы увеличилось на 70 процентов.

«Сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года», — сказал Собянин во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице №15 имени Филатова на Вешняковской улице.

Мэр добавил, что во время длинных выходных жителям столицы стоит ограничить контакты с окружающими для того, чтобы не допускать распространения заражений коронавирусом.

По словам главного врача клиники Валерия Вечорко, за четыре месяца работы в «обычном режиме» врачи приняли более 22 тысяч пациентов. Также он отметил, что вакцинация напрямую влияет на скорость борьбы с пандемией.

Ранее в Кремле выразили недовольство темпами вакцинации в России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, делать прививку или нет — это вопрос сознательности.