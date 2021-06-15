Еще два российских региона ужесточили коронавирусные ограничения

Еще два российских региона — Бурятия и Хабаровский край — ввели новые ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальных порталах правительств регионов.

В Бурятии из-за роста новых заражений местные власти приняли решение закрыть до 1 июля общественные зоны, объекты развлечений в торговых центрах, бассейны, парки и фуд-корты. Не будут работать также массажные и спа-салоны, солярии и термальные источники. Для жителей старше 65 лет введен режим обязательной самоизоляции. Все учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение.

«Число госпитализированных увеличилось в 3,4 раза с начала июня. В связи с необходимостью срочных мер по разобщению населения и минимизации контактов введены дополнительные ограничения», — говорится также в заявлении, опубликованном на официальном портале Республики Бурятия.

В Хабаровском крае власти планируют с 17 июня перевести на дистанционный режим работы беременных женщин и работников старше 65 лет, ограничить полеты в северные районы края. Такие меры рекомендованы работодателям.

Ранее коронавирусные ограничения ужесточили в Мурманской области. С 18 июня в регионе с 23:00 до 6:00 запрещена работа заведений общепита, клубов и баров, а загрузка в общественном транспорте не должна превышать две трети. Будет ужесточен также контроль за соблюдением масочного режима.