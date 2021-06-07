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Российский регион усилил ограничения из-за коронавируса

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Бурятия усилила ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

В республике отменили все массовые мероприятия, запланированные на июнь. Всероссийские спортивные мероприятия пройдут без присутствия зрителей и с обязательным тестированием всех участников.

Вузы и колледжи перевели на дистанционный формат работы. Работодателям республики дали рекомендации о переводе максимально возможного числа сотрудников на удаленную работу. Работу предприятий общественного питания ограничили до 23 часов, за одним столом можно будет сидеть не более чем четырем посетителям, без учета детей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов также поручил администрации города Улан-Удэ усилить работу общественного транспорта, чтобы разобщить пассажиропоток. В исполнительных органах государственной власти, службах и ведомствах временно приостановлены личные приемы граждан.

Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, по данным на 31 мая на лечении находилось в два раза меньше пациентов. В республиканском управлении Роспотребнадзора заявили, что основная доля заражений связана с пребыванием в местах массового скопления людей.

В Бурятии за последние сутки выявлено 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 39 153 заражений.

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