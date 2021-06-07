В Минздраве заявили о снижении уровня смертности в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более чем в половине субъектов страны уровень смертности снизился до показателей «докоронавирусного» периода 2020-го года. Об этом министр рассказал в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, добиться результатов помогла профилактика заболеваемости коронавирусом и диспансеризация. «2020 год — в первые четыре месяца были самые низкие показатели смертности за всю историю, и ковид, конечно, кардинально поменял ситуацию», — отметил Мурашко.

Глава ведомства добавил, что большую роль в снижении смертности сыграла реабилитация переболевших коронавирусом. Мурашко также подчеркнул, что стационары обязуют передавать списки пациентов в поликлиники, чтобы тех звали на прием к врачу после выписки.

Ранее министр прокомментировал анализ, приведенный в публикации Times о пересмотре данных о смертности от COVID-19 в стране. Там говорилось, что в России статистика смертности от инфекции сильно занижена. Мурашко подчеркнул, что российская система информирования по смертности является одной из лучших.