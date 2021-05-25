Смертность от COVID-19 в России достигла максимума с 14 мая

В России за последние сутки от коронавируса умерли 393 человека, показатели достигли максимума, установившегося 14 мая. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Всего с начала пандемии в стране умерли 119 194 человека.

За последние сутки в России выявили 7884 новых случая коронавируса, общее число зарегистрированных заражений составляет 5 017 795. Суточный показатель выздоровлений составил 8743, общий — 4 632 955.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах России остается напряженной и переломить ее можно при помощи коллективного иммунитета. Для этого понадобится вакцинация, подчеркнул министр.