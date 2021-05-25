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Скворцова рассказала об осложнениях пациентов после COVID-19

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Вероника Скворцова
Вероника Скворцова
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

У тех пациентов, которые переболели COVID-19, увеличилась частота осложнений. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

По словам Скворцовой, осложнения заключаются в тромбозах, сердечно-сосудистой патологии и ментальных нарушениях.

11 мая ученые из США выяснили, что наличие неврологических проблем у пациента до заражения коронавирусом, приводит к риску развития осложнений. При этом даже «безобидные» неврологические симптомы вроде потери вкуса и обоняния увеличивали риск смерти в шесть раз.

Как объяснил российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, коронавирус повышает риск смерти пациентов с «безобидными» симптомами, потому что инфекция обостряет все то «неблагополучное», что есть в организме человека.

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