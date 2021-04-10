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Коронавирус вдвое превзошел сезонный грипп по числу осложнений

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число осложнений у коронавируса вдвое превосходит те, что могут быть последствием сезонного гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Министр уточнил, что одно из главных отличий COVID-19 от гриппа и других респираторных заболеваний — вероятность осложнений, связанных с нервной системой, они могут быть как неврологического, так и психиатрического плана. По его словам, от проблем во время самого заболевания и от последствий избавит вакцина.

О влиянии коронавируса на психику рассказывал главврач психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова Александр Софронов. По его словам, в Петербурге такие осложнения наблюдали у каждого переболевшего COVID-19 пациента: им было сложно сосредоточиться и они теряли нить разговора. Еще он добавил, что тревожные расстройства с переходом в депрессию относятся к наименее тяжелым последствиям болезни. У некоторых пациентов встречаются и психозы, «появление которых объяснить другими факторами, кроме COVID-19, трудно».

Ранее Мурашко рассказал, что в России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса: ее делают на площадке НИИ гриппа имени Смородинцева. Всего в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что люди, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, все-таки могут столкнуться с таким последствием инфекции для здоровья, как нейропатология, и в некоторых случаях заболевание нервной системы может быть опасным.

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