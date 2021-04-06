Описано влияние коронавируса на психику

В Санкт-Петербурге врачи наблюдали проблемы с психикой у каждого переболевшего COVID-19 пациента. После выздоровления они становились депрессивными и капризными. Об этом рассказал главный психиатр Санкт-Петербурга, главврач психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова Александр Софронов в разговоре с «Росбалтом».

«У них ментальная истощаемость, они теряют нить разговора, с трудом сосредотачиваются, у них желание — поспать, подремать», — отметил психиатр. По его словам, с возрастом подобные клинические проявления становятся более четкими, тогда как у молодых людей эти симптомы исчезают в течение одного-двух месяцев.

Софронов отметил, что тревожные расстройства с переходом в депрессии относятся к наименее тяжелым последствиям болезни. У некоторых пациентов встречаются и психозы, «появление которых объяснить другими факторами, кроме COVID-19, трудно».

Ранее стало известно, что за период пандемии число обратившихся за психологической или психиатрической помощью россиян увеличилось от 10 до 30 процентов. В департаменте труда и социальной защиты Москвы подчеркнули, что с 1 марта по 31 декабря 2020 года года на телефон неотложной психологической помощи поступило на 28 процентов звонков больше, чем год назад. Кроме того, увеличился спрос на услуги психологов.