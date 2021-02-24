Россияне стали чаще обращаться к психологам

За период пандемии коронавирусной инфекции в России выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В разных регионах страны число обратившихся за психологической или психиатрической помощью увеличилось от 10 до 30 процентов. В департаменте труда и социальной защиты Москвы подчеркнули, что с 1 марта по 31 декабря 2020 года года на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило более 71 тысячи звонков, что на 28 процентов больше, чем в аналогичный период 2019-го.

Чаще всего россияне жаловались на депрессивные и стрессовые состояния, переживания о здоровье, зависимости, конфликты в семье и отношениях, проблемы одиночества, а также личностные и возрастные кризисы. Большая часть обратившихся — женщины (74,9 процента). Чаще всего за помощью обращались люди в возрасте 29–35 лет (26,1 процента обратившихся мужчин, 20,6 процента женщин) и 36–50 лет (27,9 процента мужчин, 29,6 процента женщин).

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус может привести к нарушению психики из-за воздействия на кровеносную и центральную нервную системы человека. По его словам, в процессе болезни происходят изменения в центральной нервной системе, однако данных об усилении суицидальных наклонностей среди зараженных нет.