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Онищенко оценил влияние коронавируса на психику

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Коронавирус может привести к нарушению психики из-за воздействия на кровеносную и центральную нервную системы человека, сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нарушается психика, появляются поведенческие измерения — это есть, это очевидно», — сказал специалист. По его словам, в процессе болезни происходят изменения в центральной нервной системе, однако данных об усилении суицидальных наклонностей среди зараженных нет.

Депутат добавил, что COVID-19 может приводить к поражению кровеносной системы, что негативно сказывается на кровоснабжении мозга. «Тромбоцитарные явления, которые там происходят, могут создавать очаговую ишемию центральной нервной системы, и в зависимости от ее локализации могут быть изменения в центральной нервной деятельности», — пояснил Онищенко.

Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Ежов сообщил, что депрессия, которая возникает у некоторых переболевших COVID-19, объясняется переживанием утраты — при коронавирусе человек теряет, например, обоняние и двигательную активность. В случае, если эмоциональное состояние выходит за рамки, рекомендуется обратиться к специалисту и получить необходимое лечение, отметил врач. Игнорирование депрессии может привести к опасным последствиям, предупредил он.

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