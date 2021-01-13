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Российский врач объяснил природу депрессии из-за COVID-19

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Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Депрессия, которая возникает у некоторых переболевших COVID-19, объясняется переживанием утраты — при коронавирусе человек теряет, например, обоняние и двигательную активность. Природу такой депрессии описал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Ежов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Для депрессивного восприятия реальности характерна как раз фиксация на том, чего нет и игнорирование того, что есть. Состояние от этого значительно ухудшается. Поэтому в качестве опорного момента я бы рекомендовал обращать внимание на то, что есть. Какие-то ресурсы находить во внешнем мире и в себе, то, на что можно опираться», — посоветовал Ежов.

В случае, если эмоциональное состояние выходит за рамки, рекомендуется обратиться к специалисту и получить необходимое лечение, отметил врач. Игнорирование депрессии может привести к опасным последствиям, предупредил он.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как коронавирус влияет на психику человека. По его словам, до 30 процентов больных с тяжелой формой коронавируса действительно страдают от депрессии и предпринимают попытки суицида.

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