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Врач раскрыл возможные последствия влияния коронавируса на мозг

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Доцент кафедры психологии и педагогики 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, эрготерапевт Мария Мальцева раскрыла последствия, которые может иметь влияние коронавируса на мозг человека. Ее слова в четверг, 31 декабря, приводит «Московский комсомолец».

Так, по данным врача, у пациентов с COVID-19 может возникать состояние бреда. Также у ряда инфицированных фиксируется психомоторное возбуждение. «Это реакция именно на коронавирус, ну и, конечно, на недостаток кислорода», — уточнила Мальцева. При этом последствия гипоксии могут сохраняться на протяжении 6-7 месяцев.

Кроме того, отметила специалист, коронавирус определенным образом влияет и на тех, кто только боится заразиться. Так, у некоторых людей страх заражения может перерасти в тревожное расстройство и другие виды поведенческих расстройств.

Ранее в декабре врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как коронавирус влияет на психику человека. По его словам, до 30 процентов больных с тяжелой формой коронавируса действительно страдают от депрессии и предпринимают попытки суицида.

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