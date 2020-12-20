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Биолог описала способность коронавируса поражать мозг

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Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Поражение центральной нервной системы при коронавирусе объясняется способностью COVID-19 проникать в мозг через клетки обонятельного эпителия. Такое свойство коронавирусной инфекции в разговоре с «Лентой.ру» описала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, потеря обоняния при коронавирусе является опасным симптомом, который доказывает тот факт, что COVID-19 обладает нейротропностью — способностью поражать нейроны центральной нервной системы.

Биолог подчеркнула, что бесследно такая «встряска» для организма проходить не может.

В начале декабря Баранова заявляла, что длительная потеря обоняния может говорить о нарушении барьера, который защищает мозг человека от поражений, а возвращения запахов — о том, что этот барьер восстановился.

Ранее ученые Вашингтонского университета в США доказали, что патогенные белки коронавируса способны непосредственно воздействовать на мозг, вызывая потенциально смертельные нарушения в работе нервной системы. Они обнаружили, что прикрепленный к оболочке коронавируса S-белок (S1) способен сам по себе проникать через гематоэнцефалический барьер у мышей, вызывая воспалительные процессы из-за выброса цитокинов.

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