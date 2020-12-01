Врач описал поражения центральной нервной системы при коронавирусе

При COVID-19 довольно часто могут происходить поражения центральной нервной системы вплоть до паралича, рассказал «Ленте.ру» заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства, врач Александр Мельников.

«Поражения нервной системы различные бывают вплоть до инсультов, нарушений периферической нервной системы с параличами и парезами [снижением силы мышц], — сказал врач. — В общем, есть определенная тропность [привязанность] вируса к нервной системе, так же, как и поражения систем других органов могут быть нарушениями со стороны центральной нервной системы и периферической нервной системы».

Кроме того, отметил Мельников, существует гипотеза, согласно которой потеря обоняния может быть также следствием поражения центральной нервной системы, поскольку в ней есть центр, отвечающий за восприятие запахов.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что коронавирус может привести к таким последствиям, как рассеянный склероз и повреждение сосудов с загустением крови и гелеобразованием. По его словам, эти состояния не являются инсультами, но очень на них похожи.