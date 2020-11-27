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Врач перечислил самые опасные болезни при COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кроме сахарного диабета, ожирения и болезней сердца самыми опасными причинами, по которым коронавирусная инфекция может перейти в тяжелую стадию, являются хронические заболевания легких. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Коронавирус обостряет хронические заболевания в целом, а не только сахарный диабет или болезни сердца. Конечно, в первую очередь в группу риска попадают люди, у которых есть проблемы, связанные с легкими. Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких будут неблагоприятно влиять на развитие болезни», — сказал врач.

Ранее Мохамед Али рассказал, что при заражении коронавирусом у человека может не только подняться температура, пропасть обоняние или вкус. Часто на заражение могут указывать боль в спине и мышцах, но этот симптом не является обязательным. Иногда при COVID-19 пациенты жалуются на чувствительность кожи, добавил врач. Он подчеркнул, что оба эти симптома могут быть признаками и других вирусных заболеваний.

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