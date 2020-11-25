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Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19

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Фото: Globallookpress.com

При заражении COVID-19 помимо температуры, потери обоняния и вкуса у человека могут возникнуть неочевидные симптомы. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Врач назвал два симптома, первый из которых — боль в спине, а второй связан с чувствительностью кожи.

«Часто боль в спине и мышцах становится тем признаком, который человек может не связывать с заболеванием коронавирусной инфекцией. Этот симптом не является обязательным и тем более специфичным, но порой такое отмечается. Также мы заметили, что ряд пациентов отмечают повышенную чувствительность кожи при заболевании COVID-19», — сказал он.

При этом Мохамед Али подчеркнул, что оба этих симптома могут говорить не только о коронавирусной инфекции, но и о других вирусных заболеваниях.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что самое грозное проявление коронавируса — появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний. При появлении такого признака надо немедленно обращаться к врачу, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что в период пандемии на развитие COVID-19 чаще всего указывает сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния. Однако даже такая комбинация клинических признаков встречается и при других заболеваниях.

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