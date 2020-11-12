Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В США перечислили «страшное» оружие России
В России раскрыли главную трудность борьбы с коронавирусом
Российский диетолог назвала самые важные витамины зимой
Российский подросток убил мать и прожил с ее трупом две недели
49-летняя ведущая показала ноги под юбкой на видео и подверглась критике в сети
В Москве умер 71 пациент с коронавирусом 
Назначенного три дня назад главу СНБ Армении госпитализировали с инфарктом
Россия и Турция создадут центр для контроля перемирия в Карабахе
Заболевший COVID-19 Светлаков раскрыл свое состояние после госпитализации
Новости партнеров

Врач назвал сроки полного восстановления здоровья после COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Реабилитация после коронавируса должна быть непрерывной, а ее срок для наиболее полного восстановления организма должен составлять два-три месяца. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «Сбер Здоровье» Владислав Мохамед Али.

По его словам, больше всего в реабилитации нуждаются пациенты, которые перенесли заболевание в среднетяжелой и тяжелой формах. Специалист отметил, что если у человека есть хроническая болезнь легких или другие индивидуальные особенности организма, реабилитация может занять год или больше.

Он также дал рекомендации, как восстановить здоровье после инфекции. В первую очередь медик посоветовал придерживаться рекомендаций и назначений лечащего врача. Кроме того, в процессе восстановления надо вернуться к повседневной активности, но делать это постепенно — после тяжелой болезни уровень энергии снижается, и некоторые дела потребуют больше усилий, чем раньше. Также важно наладить полноценный сон, не менее 7-8 часов.

Перенесшим болезнь пациентам стоит уделить внимание и психологической реабилитации — для этого можно обратиться за поддержкой к близким и за профессиональной психологической помощью.

Медик также рекомендовал сбалансированно питаться — в рацион должны входить легко усваиваемый белок, витамины в большем количестве, чем обычно, рыба, нежирное мясо, курица, индейка, бульоны, свежие овощи и фрукты. Стоит избегать острой, жирной, соленой и калорийной пищи. При этом надо пить не менее двух литров жидкости в сутки, если у пациента нет сердечной или почечной недостаточности и гипертонии.

Кроме того, для реабилитации надо заниматься дыхательной гимнастикой: специальные упражнения для тех, кто перенес пневмонию, разработали специалисты клиники МЧС. Физические нагрузки следует начинать постепенно, переходя к полному их объему только через месяц.

Наконец, стоит отказаться от горячих ванн и посещения сауны, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог назвала россиянам признаки нехватки витаминов в организме
Врач рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус
Российский врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты