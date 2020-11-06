Российский врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

Российский врач-терапевт Филипп Кузьменко назвал в интервью радио Sputnik продукты, которые запрещено употреблять зараженным коронавирусом.

По словам специалиста, больным COVID-19 необходимо ограничить количество соленой еды в рационе. Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. «Надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — сказал он.

Кроме обезвоживания, соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, уверяет он. «Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение», — пояснил Кузьменко.

Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание», диетолог Екатерина Бурляева назвала продукты, которые помогут укрепить иммунитет и защитить от коронавируса. По ее словам, в профилактике COVID-19 будут полезны витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевая кислота, цинк, селен, железо. Витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания. Его дефицит повышает риск возникновения респираторных инфекционных заболеваний.